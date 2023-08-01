İnegöl'de Fabrikada Yangın: Çok Sayıda Fabrika Zarar Gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrikalardaki çalışanlar tahliye edildi ve bazı kişiler yaralandı.