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İnegöl'de Fabrikada Yangın: Çok Sayıda Fabrika Zarar Gördü

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrikalardaki çalışanlar tahliye edildi ve bazı kişiler yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanlar tahliye edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği, bir kişinin ise kolunda yanığa bağlı yaralanma olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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