İnegöl'de Fabrika İnşaatında Iskele Devrildi, Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrika inşaatında devrilen demir iskelenin altında kalan 27 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında devrilen demir iskelenin altında kalan işçi yaralandı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de bulunan bir fabrika inşaatında çalışan Serdar İ. (27), yaklaşık 2 metre yükseklikteki demir iskelenin üzerinize düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel