İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 metre yükseklikteki fabrika çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl OSB 2'nci Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay G. (39), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden, beton zemine kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel