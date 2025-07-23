İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 metre yükseklikteki fabrika çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl OSB 2'nci Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay G. (39), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden, beton zemine kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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