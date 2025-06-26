İnegöl'de Fabrika Çatısı Çöktü, Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan bir fabrika binasında çatı çökmesi sonucu 41 yaşındaki işçi T.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildiriliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan fabrika binasında çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de bir fabrikanın tadilatında çalışan T.E. (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.E, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel