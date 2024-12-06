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İnegöl'de Ev Yangını, Evin Kullanılamaz Hale Gelmesine Neden Oldu

İnegöl'de Ev Yangını, Evin Kullanılamaz Hale Gelmesine Neden Oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde Cengizhan Demirtaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Daha sonra ekipler soğutma çalışması yaptı.

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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