İnegöl'de Ev Önünde Yangın: Ağaçlar Yandı

İnegöl'de Ev Önünde Yangın: Ağaçlar Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin önünde bulunan ağaçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Alevler evin çatı kısmında hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde bulunan ağaçlar yandı.

Cerrah Mahallesi Kiremitlik Caddesi'ndeki bir evin önündeki ağaçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Alevler evin çatı kısmında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza

82 milyon euroluk imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.