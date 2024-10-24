Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Et Yüklü TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

İnegöl'de Et Yüklü TIR Devrildi, Şoför Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden et yüklü TIR bariyerlere çarparak devrildi. Şoför Hasan D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Hasan D. (56) yaralandı. Kabinde sıkışan Hasan D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e giden Hasan D. yönetimindeki 38 AHB 002 plakalı et yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kaza yaralanan şoför, kabinde sıkıştı. İhbarla olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hasan D., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa İtfaiye İnegöl Güncel Ulaşım Yaşam Bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.