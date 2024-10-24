İnegöl'de Et Yüklü TIR Devrildi: Şoför Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Hasan D. (56) yaralandı. Kabinde sıkışan Hasan D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e giden Hasan D. yönetimindeki 38 AHB 002 plakalı et yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kaza yaralanan şoför, kabinde sıkıştı. İhbarla olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hasan D., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.