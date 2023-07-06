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İnegöl'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İnegöl'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ahmed A. (69) idaresindeki elektrikli motosiklet, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli motosikletteki sürücü ve 1 yaşındaki Z. O. ile F. A. (26) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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