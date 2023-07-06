İnegöl'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ahmed A. (69) idaresindeki elektrikli motosiklet, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli motosikletteki sürücü ve 1 yaşındaki Z. O. ile F. A. (26) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.