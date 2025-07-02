İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Yangını Kamyonet ve Apartmana Zarar Verdi

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Yangını Kamyonet ve Apartmana Zarar Verdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki elektrikli bisiklette çıkan yangın, çevresindeki bir kamyonet ve bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklette çıkan yangın park halindeki kamyonet ve bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.

Akhisar Mahallesi Ertunç Sokak'ta park halindeki bir elektrikli bisiklette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 34 DY 0259 plakalı kamyonete ve bir apartmanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonette ve evin dış cephesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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