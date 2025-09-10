İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Recep S. (72) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İddiya göre, İnegöl'den Alanyurt yönüne seyir halinde olan Bedrettin G. (55) yönetimindeki 34 DET 700 plakalı otomobil, sağ şeritten aniden sol şeride geçen Recep S.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Recep S., ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan elektrikli bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anının hemen öncesi, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

