İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar O. cipe çarparak yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cipe çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar O. (60), Ali Y.'nin (18) kullandığı 16 BDR 650 plakalı cipe yandan çarptı. Devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler yaralının başının altına yastık koyarak ambulansın gelişini bekledi. Yaşar O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar O.'nun sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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