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İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Götürülmekte Direndi

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Götürülmekte Direndi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Parçalanan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmek istemeyen yaralı, ekipler tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Parçalanan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmek istemeyen yaralıyı ekipler ikna etti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Samet Y.'nin (28) kullandığı 34 BKS 425 plakalı otomobil ile caddeye aniden çıkan Erdal O. (48) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, devrilen bisikletten düşüp yaralanan Erdal O. şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışan Erdal O., kendini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine direndi. Erdal O. bisikletini bırakmazken, polis ve sağlık ekipleri tedavi olması için dil döktü. Yaralı yaklaşık 15 dakika süren ikna çabalarının ardından ambulansa bindirilerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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