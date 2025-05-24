İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen Solmaz I. (40) ve oğlu Yusuf (2), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf'un, oyuncağını elinden bırakmadığı görüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Bin Konutlar mevkisinde meydana geldi. Solmaz I., oğlu Yusuf'u arkasına alarak bindiği elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babası Erdal I.'nın kucağında hastaneye giren çocuğun, oyuncağını elinden hiç bırakmadığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.