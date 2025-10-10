İnegöl'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Elif Y. (22) yönetimindeki 16 ADS 114 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
Ekipler, elektrik direğinin devrildiği yolda trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel