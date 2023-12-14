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İnegöl'de elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Kadir Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, yola devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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