Kereste fabrikasında akıma kapılıp ölen iş yeri ortağı, toprağa verildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iş yeri ortağı 32 yaşındaki Mahmut Memiş, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı. İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Mahmut Memiş için Hürriyet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 2 yıl önce evlendiği belirtilen Memiş, Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
