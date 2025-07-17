İnegöl'de Ehliyetsiz Motosikletle Kaza: İki Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Ehliyetsiz Motosikletle Kaza: İki Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü tarafından kullanılan motosiklet, minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 13 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sürücünün ailesine para cezası uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ayberk B. (13) ile arkasındaki Umutcan Ş. (13) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Ayberk B.'nin kullandığı 16 BFU 850 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Erol E. (58) yönetimindeki 16 Y 6257 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Ayberk B. ile arkasındaki arkadaşı Umutcan Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayberk B.'nin ailesine, 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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