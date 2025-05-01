İnegöl'de 'Dur' İhtarı İhlali: Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada hafif yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Alanyurt Özdilek mevkisinde polis ekipleri Eren Ş'nin kullandığı 16 AIC 409 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Eren Ş'nin kullandığı motosiklet bir süre sonra devrildi.

Kazada hafif yaralanan Eren Ş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, motosikletin ise muayene ve sigortasının yapılmadığı belirlendi.

Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücüye toplamda 40 bin lira ceza yazıldı.