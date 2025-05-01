Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

İnegöl'de 'Dur' İhtarı İhlali: Motosiklet Kazası

İnegöl'de 'Dur' İhtarı İhlali: Motosiklet Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Eren Ş, geçirdiği kazada hafif yaralandı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin muayene ve sigortasının yapılmadığı belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada hafif yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Alanyurt Özdilek mevkisinde polis ekipleri Eren Ş'nin kullandığı 16 AIC 409 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Eren Ş'nin kullandığı motosiklet bir süre sonra devrildi.

Kazada hafif yaralanan Eren Ş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, motosikletin ise muayene ve sigortasının yapılmadığı belirlendi.

Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücüye toplamda 40 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.