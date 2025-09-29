Haberler

İnegöl'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açtı

İnegöl'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açtı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün konvoyunda 4 kişi, 'gelin alma' merasimi sırasında av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'gelin alma' merasiminde düğün konvoyundaki araçlarından inen 4 kişi, av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün Huzur Mahallesi'ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti. O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.'yi gözaltına aldı. Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
