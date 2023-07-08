İnegöl'de düğün konvoyu ve otobüsün karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün konvoyundaki 3 otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, düğün konvoyundaki 3 otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait Mazhar Öztürk (50) idaresindeki 26 TT 197 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, bir anda önünde duran düğün konvoyundaki Ali Yurtkulu (61) yönetimindeki 16 AKP 062 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileri yönde savrulan Yurtkulu idaresindeki otomobil konvoyda bulunan Enes As(26) yönetimindeki 16 AFP 389 plakalı otomobile, Enes As'ın otomobili de önündeki Mahmut Şen(18) yönetimindeki 34 GMF 340 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan Behiye Şen(80) ile Hüsamettin Şen(82) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)