İnegöl'de düdüklü tencere patladı, bir kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Olayın ardından kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokağı'ndaki evinde yemek pişiren İlksan A. (51), mutfak işleriyle uğraşırken bir anda düdüklü tencere basınçla patladı.
Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.