İnegöl'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde arızayı gidermek için doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında, kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz şirketi ekipleri, evin hattındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken patlama oldu. Patlamada, ev sahibi Halit D. (36) ile şirket çalışanları Hüseyin U. (32), Ömer E. (30) ve Murat T. (38) yaralandı. Vücutlarında 2'nci derece yanıklar oluşan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hattan sızan gaz mahalleye yayıldı; gaz akışı kesilip, sızıntı giderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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