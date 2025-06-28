İnegöl'de Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı

İnegöl'de Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı
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İnegöl'de Doğal Gaz Borusu Patladı: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızanın giderilmesi esnasında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi.

Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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