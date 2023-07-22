İnegöl'de Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadının Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki dere yatağında ölü bulunan Semra Elmas'ın (42) cinayete kurban gittiği belirlendi. Elmas'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan TIR şoförü Arif Çakıroğlu (51), tutuklandı.

Bursa'dan aracıyla 12 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında Konya'ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Han, İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde mola verdi. Serinlemek için Mezit Deresi'ne inen Han, burada yarı çıplak ve hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopside Semra Elmas'ın, boğazı sıkılıp, boğulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Elmas'ın telefon görüşmelerini inceleyen, bölgedeki kamera görüntülerini izleyen jandarma, cinayet şüphelisi olarak aradığı TIR şoförü Arif Çakıroğlu'nu, Bursa'da yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda susma hakkını kullanan Çakıroğlu, adliyeye sevk edildi. Çakıroğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.