İnegöl'de dere kenarında ceset bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında cesedi bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, cesedin Semra Elmas'a ait olduğunu belirledi ve geniş çaplı bir araştırma başlattı. Arif Ç, Elmas'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.