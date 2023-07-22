İnegöl'de dere kenarında ceset bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında cesedi bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, cesedin Semra Elmas'a ait olduğunu belirledi ve geniş çaplı bir araştırma başlattı. Arif Ç, Elmas'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında cesedi bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
Mezitler bölgesindeki Mezit Deresi kenarında 13 Haziran'da bir kadının cansız bedeninin bulunması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, cesedin Semra Elmas'a ait olduğunu belirledi.
Elmas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Balıkesir'de toprağa verilirken, kadının öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine jandarma, geniş çaplı araştırma başlattı.
Jandarma ekipleri, Elmas'ı öldürdüğü öne sürülen Arif Ç'yi (51) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.