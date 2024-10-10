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İnegöl'de Demir Yüklü TIR Tali Yola Düştü, Şoför Yaralandı

İnegöl'de Demir Yüklü TIR Tali Yola Düştü, Şoför Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki demir yüklü TIR, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu kaldırımı aşarak tali yola düştü. Kazada TIR şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde demir yüklü TIR, kaldırımı ve koruma tellerini aşarak tali yola düştü. Kazada TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil B. (22) yönetimindeki 27 BHM 53 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kaldırımı ve koruma tellerini aşan TIR, Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'taki tali yola düştü. Yaralanan şoför, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR, 2 saat süren çalışmanın ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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