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İnegöl'de Darbedilen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç kişi tarafından darbedilen Ömer Y. hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Ömer Y. (40), henüz kimlikleri belirlenemeyen üç kişi tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ömer Y, buradaki müdahalenin ardından Bursa İhtisas Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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