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İnegöl'de Çocuklar Bataklığa Saplandı, Mahalleli Kurtardı

İnegöl'de Çocuklar Bataklığa Saplandı, Mahalleli Kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bataklığa saplandı. Çocuklar, çevredekilerin oluşturduğu insan zinciriyle kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Çocuk Bursa

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