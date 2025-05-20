İnegöl'de Çocuklar Arasında Tartışma, Ailelerin Katılımıyla Kavga Çıktı

İnegöl'de Çocuklar Arasında Tartışma, Ailelerin Katılımıyla Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, polis müdahale etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan arbede sırasında park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.