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İnegöl'de Cip ve Otomobil Çarpıştı: Anne ve Oğlu Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan anne Mehtap C. ve oğlu Ayberk C. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda İbrahim E. (33) yönetimindeki 34 ZC 2974 plakalı cip ile Mehtap C. (40) idaresindeki 16 UJ 696 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Mehtap C. ile yanındaki oğlu Ayberk C. (11) yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de Cip ve Otomobil Çarpıştı: Anne ve Oğlu Yaralandı
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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