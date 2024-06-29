İnegöl'de cip ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yayaya çarpmamak için sürücüsünün şerit ihlali yaptığı cip, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Talha A. (17) ve arkasındaki arkadaşı Ayberk A. (16), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Talha A. yönetimindeki 16 AUN 082 plakalı motosiklet, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve yayaya çarpmamak için şerit ihlali yapan Nurullah Ç. (44) yönetimindeki 16 U 6479 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Ayberk A., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Cip sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.