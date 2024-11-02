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İnegöl'de Cildiye Doktoruna Taciz İddiasıyla Tutuklama

İnegöl'de Cildiye Doktoruna Taciz İddiasıyla Tutuklama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cildiye doktoru, hastalarını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Doktor, suçlamaları kabul etmeyerek tıbbi müdahale yaptığına dair savunma yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cildiye doktoru M.A.K., hastalarını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. M.A.K.'nin poliste verdiği ifadesinde, "İddiaları kabul etmiyorum. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Z.Ö. isimli kadın, doktor M.A.K.'nin birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Z.Ö., daha sonra iddialarını sosyal medya hesabından, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi vermiyoruz. Ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen retweetleyin, uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye" paylaşımı yaptı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A.K. tutuklandı. M.A.K.'nin poliste verdiği ifadesinde, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseye tacizde bulunmadım. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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