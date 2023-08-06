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İnegöl'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada Mevlüt K. tarafından vurulan Bülent K., Ömer S. ve Hikmet K. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde Mevlüt K. ile husumetlileri Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlüt K'nin tabancayla ateş açarak vurduğu Bülent K, Ömer S. ve Hikmet K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personelince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bülent K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Uludağ İnegöl Bursa Ömer Güncel Haberler

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