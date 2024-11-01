Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Saldırısı

İnegöl'de Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner T., tartıştığı çoban Babür Meyliev'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Taner T., olaydan 21 saat sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner T. (47), yanında çalışan Özbekistan asıllı çoban Babür Meyliev'i (27) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Taner T., olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi.

?Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Çeven kimdir, Ali Çeven ne dedi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 1 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? Fenerbahçe Beko Partizan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Beko Partizan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 1 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Al Nassr Al Hilal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Hilal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.