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İnegöl'de Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Saldırısı: 1 Ölü

İnegöl'de Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Saldırısı: 1 Ölü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner T., çalışanı Özbekistan asıllı çoban Babür Meyliev'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suçunu itiraf eden Taner T. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner T. (47), yanında çalışan Özbekistan asıllı çoban Babür Meyliev'i (27) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Taner T., olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi.

?Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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