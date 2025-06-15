İnegöl'de Çiftin Trajik Ölümü: Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

İnegöl'de Çiftin Trajik Ölümü: Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Hatice Canbolat'ı tabancayla vurarak öldüren Murat Canbolat, ardından kendini de vurdu. Çift yan yana toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hatice Canbolat (53) ile onu tabancayla vurarak öldürüp intihar eden eşi Murat Canbolat (58) yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Murat Canbolat, tartıştığı eşi Hatice Canbolat'ı tabancayla başından vurdu. Silah seslerini duyup gelen yakınlarının ikna etmeye çalıştığı Canbolat, dairenin kapısını kilitledikten sonra kendini de aynı silahla başından vurdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hatice ile Murat Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 çocuğu olan çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Hatice ile Murat Canbolat çifti, Mahmudiye Mahallesi'ndeki Urgancılar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığı'na yan yana toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Hatice Canbolat'ın ölmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. 5 çocuk annesi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık. Oysa burası bir tarla. Ekip, biçip, hasadımızı toplayıp gideceğiz…"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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