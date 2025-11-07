İnegöl'de Çekirdek Çitleyen Gençlere Temizlik Cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta çekirdek çitleyip, kabuklarını atan 6 genç, süpürge ve küreklerle kirlettikleri yeri temizledi. O anlar kameraya yansırken, gençlere para cezası da kesildi.

İlçe Merkez Park Heykel önünde sohbet edip, çekirdek çitleyen 6 gencin, kabukları yere attığı belediye kameralarından tespit edilince anonsla bilgi verilen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sahada görevli zabıta ekipleri, bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti. Çekirdek kabuklarını atan gruba, belediye temizlik personelinin elindeki süpürge ve kürek verilerek, kirlettikleri yer temizletildi. O anlar, kameraya yansırken; 6 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),