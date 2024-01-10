İnegöl'de çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda 4 katlı apartmanın çatısına anteni düzeltmek için çıkan Rıdvan A, dengesinin kaybedip park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üstüne düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rıdvan A'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Rıdvan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.