İnegöl'de Çatıdan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çatı sökme işlemi sırasında 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan eski bir binanın çatısını söken Turgay G. (39), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Turgay G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel