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İnegöl'de Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde anten düzeltmek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek düşen 72 yaşındaki Veysel K. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen 72 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Veysel K. anteni düzeltmek için Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısına çıktı.

Kar birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Veysel K, yaklaşık 7 metre yükseklikten bahçenin zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Veysel K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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