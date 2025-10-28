İnegöl'de Çatıda Onarım Yapan Kişi Düşerek Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatısını onarmak için çıkan 49 yaşındaki Muharrem A., dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evinin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Birlik Sokak'taki evinin çatısını onarmak için çıkan Muharrem A. (49), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel