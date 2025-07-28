İnegöl'de Çatı Çöktü, Güvercin Besleyen Genç Ağır Yaralandı

İnegöl'de Çatı Çöktü, Güvercin Besleyen Genç Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, güvercinlerini beslemek için çıktığı çatının çökmesi sonucu Okan K. yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısında güvercinleri beslemek isteyen Okan K. (29), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan Okan K., güvercinlerini beslemek için çatıya çıktı. Bu sırada bastığı bölümün çökmesi sonucu dengesini kaybeden Okan K., yaklaşık 5 metre yükseklikten iş yerinin içine düşerek ağır yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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