İnegöl'de Cami İnşaatında İşçi Düşerek Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatında çalışan 22 yaşındaki B.Y., dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Tomurcuk Sokak'taki cami inşaatında çalışan B.Y. (22), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralı işçi, adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel