İnegöl'de Cam Kırılması Sonucu İnşaat İşçisi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, cam takarken camın kırılması sonucu elinden yaralandı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camın kırılması sonucu bir inşaat işçisi yaralandı.

Fatih Mahallesi Aziz Sokak'ta yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan M.I. (52), pencereye cam takarken camın kırılması sonucu elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.I, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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