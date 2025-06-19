İnegöl'de Cam Fabrikasında İş Kazası: Emre Y. Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir cam fabrikasında, arızalı CNC makinesini tamir etmeye çalışan Emre Y. sağ elini makineye kaptırarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emre Y. için soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde cam fabrikasında elini makineye kaptıran Emre Y. (41), yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Emre Y., arızalanan CNC makinesini tamir etmek istediği sırada sağ elini makineye kaptırdı. Eli ezilen Emre Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Emre Y., özel bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel