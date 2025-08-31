İnegöl'de Cam Fabrikasında İş Kazası: 21 Yaşındaki Mossa A. Ağır Yaralandı

İnegöl'de Cam Fabrikasında İş Kazası: 21 Yaşındaki Mossa A. Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı cam fabrikasında taşıma bantları arasına sıkışan 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Mossa A. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı cam fabrikasında taşıma bantları arasına sıkışan Mossa A. (21), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Afganistan uyruklu Mossa A., dengesini kaybederek iki taşıma bandı arasına sıkıştı. İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mossa A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mossa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
