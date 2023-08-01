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İnegöl'de büyük fabrika yangını böyle görüntülendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın, havadan böyle görüntülendi. İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın yan yana bulunan cam, mobilya ve metal fabrikalarına da sıçrayan alevler, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşın AFAD ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederken, alevler havadan ise görüntülendi.

İnegöl'de büyük fabrika yangını böyle görüntülendi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın, havadan böyle görüntülendi.

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın yan yana bulunan cam, mobilya ve metal fabrikalarına da sıçrayan alevler, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşın AFAD ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederken, alevler havadan ise görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Bozkurt - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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