İnegöl'de büyük fabrika yangını böyle görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın, havadan böyle görüntülendi. İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın yan yana bulunan cam, mobilya ve metal fabrikalarına da sıçrayan alevler, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşın AFAD ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederken, alevler havadan ise görüntülendi.