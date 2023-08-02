Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk süngeri ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de bir çok yerinden görüldü.

İnegöl'de büyük fabrika yangını

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk süngeri ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de bir çok yerinden görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde koltuk süngeri ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.